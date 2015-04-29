منسق الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام يصل إلى غزة

وصل إلى قطاع غزة صباح اليوم الأربعاء، منسق الأمم المتحدة الجديد لعملية السلام فى الشرق الأوسط نيكولاى ملادينوف فى أول زيارة للقطاع منذ توليه مهام منصبه خلفا لروبرت سيرى.

وذكرت مصادر محلية أن المنسق الأممى الجديد وصل إلى غزة عبر معبر (إيرز) "بيت حانون" الخاضع للسيطرة الإسرائيلية شمال القطاع على رأس وفد مكون من عشرة أشخاص.

وعينت الأمم المتحدة فى فبراير الماضى نيكولاى ملادينوف البلغارى الجنسية (43 عاما) خلفا للهولندى روبرت سيرى الذى شغل هذا المنصب منذ عام 2007 وارتبط اسمه بعملية إعمار قطاع غزة من خلال ما يعرف بـ"خطة سيرى".

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