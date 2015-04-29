بالصور.. البعثة البلجيكية تكتشف جزء من تمثال نادر بمنطقة الكاب بأسوان

نجحت البعثة البلجيكية، ​أمس الثلاثاء، في اكتشاف جزء سفلي لتمثال الملك “سحاورع “، وذلك أثناء عملية الحفر بمنطقة الكاب شمال مدينة أدفو بأسوان.

وأكد الأثري نصر سلامة مدير عام أثار أسوان والنوبة، أن الملك سحاورع من ملوك الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، وترجع أهمية ذلك الاكتشاف للجزء السفلي للملك لندرة تماثيل الملك ”سحاورع”، حيث يوجد له تماثيل فقط في متحف المتروبوليتان بأمريكا والمتحف المصري.

وأوضح سلامة، أن هذا الجزء المكتشف يعد إضافة لتاريخ هذا الملك وفترة حكمة، ويصل ارتفاعه الى 21,7 سم ومن خلال النسب التشريحيه للجزء المكتشف من المرجح ان طول هذا التمثال كان يصل الي 70 سموهو مصنوع من الحجر الرملي حيث يوجد نقوش لاسم الملك سحاورع بجوار ساقي التمثال.

وأضاف سلامة ان البعثة البلجكية تقوم بأعمال مسح أثري لمنطقة الكاب منذ عام 2009 وحتي الآن، وتمثل تلك المنطقة أهمية تاريخية حيث كانت عاصمة مصر العليا خلال عصور ماقبل التاريخ.

وجدير بالذكر أن منطقة الكاب تقع بالضفة الشرقية لنهر النيل يوجد بها مقابر الأشراف التي تعود الي العصر الحديث والمنحوتة في الصخر الرملي.