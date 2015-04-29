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محافظ الوادى الجديد يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى لقسم علم النفس بكلية التربية

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محافظ الوادى الجديد يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى لقسم علم النفس بكلية التربية محافظ الوادى الجديد يشهد حفل تخريج الدفعة الأولى لقسم علم النفس بكلية التربية

 

شهد اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد الحفل الذى نظمته كلية التربية بمناسبة تخريج الدفعة الاولى لقسم علم النفس بقاعة ديوان عام المحافظة تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس جامعة أسيوط وبحضور الدكتور نصر محمد محمود عميد كليه تربية الوادى الجديد وتضم الدفعة 15 خريج.

وبدأ الحفل بعزف للسلام الجمهورى، وقراءة القرآن الكريم ثم طابور الخريجين وطابور الإعلام ” تسليم وتسلم قياده الدفعة”، ثم كلمة للاستاذة نجولى واعر رئيس قسم علم النفس، وكلمة عميد الكلية واللواء المحافظ، واختتم بفقرات فنية وتكريم الخريجين.

وعبر محافظ الإقليم عن أمانيه بالتوفيق للخريجين فى حياتهم العملية ومستقبلهم وحثهم على الاجتهاد فى عملهم والسعى للوصول إلى القمة فى مجالات سوق العمل المختلفة، وطالبهم بالحفاظ على حقوقهم السياسية والاجتماعية وواجباتهم تجاه المجتمع وهنأ المحافظ الخريجين وأسرهم.

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