قوات التحالف تنفذ أول عملية إنزال أسلحة لدعم المقاومة الشعبية في مدينة تعز

قامت قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في وقت مبكر الأربعاء، بعملية إنزال جوي لكميات من الأسلحة والذخائر في مدينة تعز، وسط اليمن، لمساندة قوات المقاومة الشعبية في قتالهم ضد الحوثيين، بحسب مصادر في المقاومة الشعبية.

وقالت المصادر لوكالة الأناضول، إن “طيران التحالف العربي قام بعملية إنزال لأسلحة وذخائر على متن صناديق في عدة أحياء بمدينة تعز، عاصمة المحافظة التي تحمل ذات الاسم، من بينها حي وادي القاضي وحي المسبح”.

وفي الوقت الذي تحفظت المصادر عن ذكر أصناف هذه الأسلحة أوضحت أن المقاومة الشعبية استلمتها بالفعل. وتعتبر هذه أول عملية إنزال تقوم بها قوات التحالف لدعم المقاومة الشعبية في مدينة تعز بعد قيامها بعمليات مشابهة في محافظات يمنية أخرى خلال الأيام الماضية. يأتي هذا في الوقت الذي تجددت فيه اشتباكات بين المقاومة الشعبية ومسلحي الحوثي في حي حوض الأشراف بمدينة تعز، في وقت متأخر من مساء أمس أسفرت عن قتلى وجرحى من الطرفين، لم يعرف عددهم حتى الآن بحسب المصادر ذاتها.

و”المقاومة الشعبية” تتكون غالبيتها من أهالي محافظات جنوبية الذين يرفضون التواجد الحوثي في محافظاتهم، وتنضم إليها في كثير من العمليات “اللجان الشعبية” الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي. ويوم 21 أبريل الجاري، أعلن التحالف العربي، الذي تقوده السعودية، انتهاء عملية “عاصفة الحزم” العسكرية التي بدأها يوم 26 مارس الماضي، وبدء عملية “إعادة الأمل” في اليوم التالي، التي قال إن من أهدافها شق سياسي متعلق باستئناف العملية السياسية في اليمن، بجانب التصدي للتحركات والعمليات العسكرية للحوثيين وعدم تمكينها من استخدام الأسلحة من خلال غارات جوية.