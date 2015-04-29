هاشتاج # شكرا _سعود_الفيصل يتصدر موقع “تويتر”

تصدر هاشتاق #شكرا_سعود الفيصل، تويتر السعودية بمناسبة تركه لمنصب وزير الخارجية، وتعيينه مستشاراً ومبعوثاً خاصا للملك سلمان ومشرفاً على الشؤون الخارجية.

وبحسب صحيفة “سبق” السعودية، اليوم الأربعاء، وصف المغردون “الفيصل” بأنه رجل المهمات الصعبة، مؤكديِّن أنه يعرف التوقيت المناسب للتسامح مثلما هو الوقت الأفضل للحزم، ويرددون كلماته: “لا نتدخل فيِ شؤون الآخرين، ولا نقبل التدخل في شؤوننا، وأي إصبع يمتد في وجه المملكة سنقطعه”.

ويحظى الفيصل، أقدم وزير خارجية في العالم، بشعبية واسعة في بلاده، لم عرفته عنه الأجيال السابقة والحالية من الدأب في خدمة بلاده في شتى المحافل الدولية بظهوره الديبلوماسي اللافت، والتعبير عن مواقف بلاده في المواقف العصيبة التي تمر بها تقلبات السياسة الدولية.

وعبر المغردون السعوديون عن بالغ امتنانهم للفيصل، مشيرين إلى شتى المواقف التي مثل فيها بلاده، بدءاً بأحداث 11 سبتمبر (أيلول)، مروراً بالأزمات المتعددة في المنطقة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات مع إيران.

وكما عبر السعودية بعد صدور الأوامر الملكية التي نصت بتعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد، ومحمد بن سلمان ولياً لولي العهد عن رضاهم البالغ بسياسات خادم الحرمين الشريفين.

وعبروا عن ذلك ببيعتهم في هاشتاق #نبايع_محمد_بن_نايف_ومحمد_بن_سلمان، كما عبر آخرون بطرق مختلفة، مثل بعض المعلمين في المدارس، الذين كتبوا بيعة فصولهم الدراسية في لوحة الدرس.