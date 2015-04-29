وزير الزراعة: عشر سيارات لمنتجات الزراعة في الفيوم بدءًا من الإثنين المُقبل‎

التقى الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، صباح اليوم والمستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، وذلك لمناقشة الموضوعات المتعلقة بالتنمية الزراعية بالمحافظة.

وقال هلال أنه سيتم إرسال عشر سيارات مبردة ومحملة باللحوم والدواجن والخضر من منتجات وزارة الزراعة الى محافظة الفيوم بدءاً من يوم الاثنين المقبل على ان يتوالى إرسال هذه السيارات لقرى المحافظة خلال أيام الأسبوع، لافتاً انه تم الاتفاق على تجهيز عدة منافذ بقرى المحافظة ليتم افتتاحها قبل شهر رمضان المعظم.

واقترح وزير الزراعة إنشاء مجمعات لاستقبال المحاصيل الزراعية من الفلاحين، على ان يتم تحديدها واختيارها وفقاً لتمركز زراعة المحاصيل المتنوعة بالمراكز المختلفة، بحيث يتم بيع هذه المنتجات الزراعية بالمنافذ الخاصة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي مما يعمل على توفير سوق جيدة للفلاح وتوفير سلعة جيدة للمستهلك، لافتاً انه يمكن أيضاً انشاء تجميعات للمخلفات الزراعية بجوار تجميعات المحاصيل الزراعية لتدويرها والاستفادة منها.

ومن جانبه اقترح المستشار وائل مكرم امكانية تشغيل مزرعة للانتاج الحيواني مقامة على مساحة 14 فدان من أصل 120 فدان بمركز طامية، بالتعاون مع وزارة الزراعة، وهو الأمر الذي لاقى قبولاً من الجانبين، ووجه هلال لجنة من الفنيين والمختصين بالوزارة لزيارة الفيوم الجمعة المقبل، للمعاينة وإعداد مقترح سريع لإعادة تأهيل المزرعة على الفور وعمل بروتوكولات تعاون مع المحافظة للاستفادة منها.