ضبط 12 قطعة سلاح آلي و10 متهمين في حملة أمنية بالمنيا‎

تمكنت حملة أمنية بالمنيا ، من ضبط 12 قطع سلاح آلى وخرطوش ، عبارة بندقية آلية، ومسدس، و6 بندقية خرطوش، و4 فرد محلى الصنع، و16 طلقة متنوعة غير مرخصة بحوزة 9 متهمين بالمنيا.

ونجحت الحملة في ضبط 10 متهمين هاربين من أحكام قضائية بتهم “الشروع فى القتل –شروع فى القتل وحريق عمد – إطلاق أعيرة نارية – سرقة – مشاجرة – حريق عمد – تزوير “.

وتمكنت الحملة من ضبط كل من وليد . ج.خ . 27 سنة صاحب مكتبه وبحوزته 3671 صواريخ وشماريخ العاب نارية مختلفة الأنواع، وأشرف . ش . ق 45 سنة بقال ، والمقيمين بمركز أبوقرقاص وبحوزته 1652 صواريخ وشماريخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع، بقصد الإتجار.