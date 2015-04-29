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ضبط 12 قطعة سلاح آلي و10 متهمين في حملة أمنية بالمنيا‎

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ضبط 12 قطعة سلاح آلي و10 متهمين في حملة أمنية بالمنيا‎ ضبط 12 قطعة سلاح آلي و10 متهمين في حملة أمنية بالمنيا‎

صورة أرشيفية

تمكنت حملة أمنية بالمنيا ، من ضبط 12 قطع سلاح آلى وخرطوش ، عبارة  بندقية آلية، ومسدس، و6 بندقية خرطوش، و4 فرد محلى الصنع، و16 طلقة متنوعة غير مرخصة بحوزة 9 متهمين بالمنيا.

ونجحت الحملة في ضبط 10 متهمين هاربين من أحكام قضائية بتهم “الشروع فى القتل –شروع فى القتل وحريق عمد – إطلاق أعيرة نارية – سرقة – مشاجرة – حريق عمد – تزوير “.

وتمكنت الحملة من ضبط كل من وليد . ج.خ . 27 سنة صاحب مكتبه وبحوزته 3671 صواريخ وشماريخ العاب نارية مختلفة الأنواع، وأشرف . ش . ق 45 سنة  بقال ، والمقيمين بمركز أبوقرقاص وبحوزته 1652 صواريخ وشماريخ ألعاب نارية مختلفة الأنواع، بقصد الإتجار.

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