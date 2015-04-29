محافظ شمال سيناء يفتتح ويتفقد عددًا من المشروعات بوسط سيناء بمناسبة العيد القومي

قام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، ترافقه القيادات التنفيذية والسياسية والشعبية، بافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية الجدبدة في مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء، في إطار العيد القومى لمحافظة شمال سيناء ومناسبة تحرير سيناء.

وأكد المحافظ أنه يتم التركيز على المرافق والخدمات التى تهم المواطنين في مختلف القطاعات ، وذلك بمناسبة العيد القومى للمحافظة، مشيرًا إلى دور القوات المسلحة والشرطة في حماية حدود مصر الشرقية بدعم من أهالى سيناء الشرفاء، وحرص الدولة على تنمية وتعمير سيناء بعد اقتلاع الارهاب منها، والعمل على توطين الأسر واقامة المشروعات من خلال المجتمعات التنموية المتكاملة ، وتوفير فرص عمل مناسبة للشباب وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية الكاملة للمواطنين من أبناء مركزى الحسنة ونخل بوسط سيناء.

وافتتح المحافظ يرافقه نصر الله محمد رئيس مركز ومدينة نخل والدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة وعطية محمد عطية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والمهندس محمد حسنى السقا رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء ادارة التضامن الاجتماعى بنخل ومشروع انشاء 32 وحدة سكنية ضمن مشروع الاسكان الاجتماعى بمدينة نخل ، ومشروع التجمع العمرانى بمنطقة الرواق بنخل .. كما تم تفقد مشروع انشاء المستشفى المركزى بنخل الذى يضم 42 سريرا و 3 غرف عمليات وغرفة عناية مركزة .. مشيرا الى أنه سيتم استكمال منشآته في أكتوبر القادم ، وسيتم تأثيثه وتجهيزه بالمعدات الطبية وسيكون جاهزا للعمل في خدمة المواطنين والطريق الدولى أول عام 2016 .. وأن التجمعات التنموية المتكاملة تعمل على جذب الشباب وتدريبهم لتوفير فرص عمل لهم وصيانتها وادارتها بعد ذلك.

ومن جانبه أكد المهندس محمد حسنى السقا رئيس الجهاز التنفيذى لتعمير سيناء أن التجمع العمرانى بمنطقة الرواق يقطنه أكثر من 30 أسرة يعملون في مجالات الزراعة وتربية الأغنام والابل وبعض الأعمال الحرفية الأخرى ، ويضم بئر عميق للمياه وزراعات التين والرمان والزيتون والفاكهة والخضروات والأعلاف .. الى جانب عدد 20 صوبة زراعية ومزرعة سمكية ومزرعة أعلاف ملحقا بها حوشا لتربية الأغنام والماعز ، وأن التجمع ضمن مشروع التنمية المتكاملة لأهالى سيناء ، والذى يستهدف زراعة 1000 فدانا بالزراعات الكثيفة لخدمة 1000 أسرة كمرحلة أولى.

وأعلن الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة أنه قد روعى في المنشآت الصحية الجديدة عمل مداخل خاصة لذوى الاحتياجات الخاصة للتسير عليهم

> وأضاف عطية محمد عطية وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن الادارة الاجتماعية تضم طابقين للمكاتب والاستراحات وتكلفت مبلغ 577 ألف جنيها للانشاءات .. الى جانب مبلغ 65 ألف جنيها للأثاث.

وانتقل المحافظ ومرافقوه الى مدينة الحسنة .. حيث كان في استقبالهم اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة الحسنة وعدد من مشايخ القبائل .. وتم افتتاح ملعب خاص بمركز شباب الحسنة داخل القرية الرائدة وتطوير الوحدة الصحية بالحسنة وعمارتين تضمان عدد 32 وحدة سكنية

> وأشار اللواء أيمن جبريل رئيس مركز ومدينة الحسنة أنه تم افتتاح بعض الانجازات مثل ملعب النجيل الصناعى بمركز الشباب .. الى جانب الوحدة الصحية بعد تطويرها ، وعمارتين تضمان 32 وحدة اسكان اجتماعى سيتم تسليمها الى المنتفعين بعد استكمال توصيل المرافق .

ومما يذكر أنه سبق أمس افتتاح وتفقد عدد من المشروعات بمركز ومدينة العرش ، وسيتم استكمال افتتاح وتفقد عدد آخر من المشروعات في باقى مراكز ومدن المحافظة بمناسبة العيد القومى للمحافظة وتحرير سيناء