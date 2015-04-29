محافظ أسوان يتفقد المدينة الصناعية ويقرر إعفاء أصحاب الورش من الأقساط المتأخرة

قرر اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، أعفاء أصحاب الورش و المصانع من الفوائد والأقساط المتأخرة عن الفترة من 2011 إلي 2014 مساهمة من المحافظة في تخفيف الأعباء المالية و مراعاة لظروفهم المعيشية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية، التي قام بها محافظ أسوان مصطفي يسري للمنطقة الصناعية للوقوف علي مشاكل وشكاوي أصحاب الورش والصناعات المختلفة بها علي أرض الواقع لوضع الحلول الجذرية وإزالة كافة المعوقات التي تواجه أصحاب هذه الورش، رافقه في الجولة مسئولي الجهات التنفيذية للمياه والكهرباء و الطرق والمشرف العام علي المنطقة الصناعية.

وبدأ جولته بتفقد أحد مصانع صقل وتقطيع الرخام والجرانيت والذي يقع علي مساحة 10 آلاف متر وبتكلفة 7 مليون جنيه وشاهد خلال جولته بالمصنع أنواع الرخام والجرانيت المستخدمة بالاضافة إلي منتجات الجرانيت من بلدورات والواح

> وشرائح الجرانيت وطوب المونبية الذي يستخدم لرصف الطرق لأعطاءها المظهر الجمالي.

وأكد مصطفى يسري علي أن المحافظة تقوم بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات أمام أي مستثمر جاد لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الجديدة بالمنطقة الصناعية وذلك لاستثمار الاحتياطات الهائلة من الثروات التعدينية والمحجرية بمنطقة العلاقي، وذلك للمساهمة في مواجهة مشكلة البطالة من خلال خلق المزيد من فرص العمل للشباب.

ووجه إدارة المنطقة الصناعية بضرورة القيام باستخراج كافة الموافقات الخاصة بإنشاء مشروعات جديدة بنظام الشباك الواحد بعيداً عن الروتينيات والموافقات التي تأخذ فترات طويلة من أجل جذب المزيد من المستثمرين، كما طالب بعمل حصر الورش وقطع الأراضى الفضاء الغير مستخدمة داخل المنطقة الصناعية وذلك بغرض إعادة توزيعها علي أن يكون ذلك خلال أسبوع علي الأقل وعرضها للبت فيها فوراً.