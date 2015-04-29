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محافظ قنا: تحرير 484 محضر مخالفة للمنافذ التموينية خلال شهر أبريل

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محافظ قنا: تحرير 484 محضر مخالفة للمنافذ التموينية خلال شهر أبريل محافظ قنا: تحرير 484 محضر مخالفة للمنافذ التموينية خلال شهر أبريل

عبد الحميد الهجان محافظ قنا

 

أعلن السيد عبد الحميد الهجان أن محافظة قنا بالتعاون مع مباحث نجحت في تحرير 484 محضر مخالفة للمخابز والمنافذ التموينية بدائرة محافظة قنا.

يأتي في إطار خطة محافظة قنا وبناء علي توجهات الدولة نحو مكافحة الجرائم التموينية وضبط مرتكبيها ومراقبة الأسواق والسلع المعروضة.

وأوضح الهجان، أن المخالفات التى تم ضبطها شملت 128 محضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و45 محضر للتصرف فى جزء من الحصة وعدم الإلتزام بمواعيد العمل الرسمية بالإضافة الى 230 محضر لعدم الإعلان عن السلع التموينية، كما شملت المخالفات ايضا 48 محضر لعدم الإحتفاظ بالفواتير وعرض سلع مجهولة المصدر واخرى منتهية الصلاحية وبيع سلع بأزيد من السعر و15 محضر للذبح خارج المجازر الحكومية و18 محضر لإستخدام اسطوانات بوتاجاز منزلية صغيرة وتجميع مواد بترولية .

وأكد محافظ قنا علي ضرورة التواجد والمرور المكثف لمفتشي التموين لضبط المخالفين حرصا علي وصول الدعم لمستحقيه ولتخفيف العبء علي كاهل المواطن البسيط .

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