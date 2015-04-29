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محافظ أسوان يعفى أصحاب الورش والمصانع من الفوائد والأقساط المتأخرة

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محافظ أسوان يعفى أصحاب الورش والمصانع من الفوائد والأقساط المتأخرة محافظ أسوان يعفى أصحاب الورش والمصانع من الفوائد والأقساط المتأخرة
قرر محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى إعفاء أصحاب الورش والمصانع من الفوائد والأقساط المتأخرة عن الفترة من 2011 إلى 2014 مساهمة من المحافظة فى تخفيف الأعباء المالية.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها محافظ أسوان اللواء مصطفى يسرى للمنطقة الصناعية أمس.

وبدأ جولته بتفقد أحد مصانع صقل وتقطيع الرخام والجرانيت، ووجه محافظ أسوان إدارة المنطقة الصناعية بضرورة القيام باستخراج كافة الموافقات الخاصة بإنشاء مشروعات جديدة بنظام الشباك الواحد بعيداً عن الروتين والموافقات التى تأخذ فترات طويلة.

كما طالب بعمل حصر للورش وقطع الأراضى الفضاء غير المستخدمة داخل المنطقة الصناعية، وذلك بغرض إعادة توزيعها على أن يكون ذلك خلال أسبوع على الأقل.

وشدد محافظ أسوان على رفع مستوى النظافة العامة بالمنطقة الصناعية، حيث وجه لسرعة التعاقد مع شركة نظافة متخصصة عن طريق المزاد العلنى.

وتابع المحافظ جولته بتفقد موقع الهبوط الأرضى الذى حدث بسبب كسر خط المياه العمومى.

وخلال الجولة تفقد المحافظ أيضا مصنع بودرة الثلج والفلسبار ومصنعا آخر لتقطيع الرخام والجرانيت بجانب مركز لصيانة وإصلاح السيارات ومصنع للصناعات الغذائية، وواصل المحافظ جولته بتفقد الطريق الدائرى الشرقى لمتابعة أعمال تنفيذ المرحلة الأولى.

ناحية أخرى تفقد المحافظ الموقع الجديد لإنشاء موقف للأتوبيسات العاملة بين أسوان والقاهرة، وأيضاً للرحلات البرية بين أسوان وميناء وادى حلفا بالسودان ويضم الموقف 12 مكتبا لحجز تذاكر السفر.

واختتم المحافظ جولته بزيارة لموقع الكوبرى العلوى للسيارات فوق مزلقان الشيخ عيسى بالجزيرة.

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مصر 365