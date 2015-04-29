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السيسي يصل نيقوسيا لعقد قمة مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

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السيسي يصل نيقوسيا لعقد قمة مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان السيسي يصل نيقوسيا لعقد قمة مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

الرئيس عبد الفتاح

 

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا منذ قليل، حيث استقبله والوفد المرافق له وزير خارجية قبرص أوز ديل ناوى وذلك بمطار لارناكا.

وقام الرئيس قبر الرئيس القبرصى السابق مكاريوس، بوضع إكليل من الزهور على مقر مدفنه، ومن المقرر أن تتم مراسم الاستقبال الرسمى بالقصر الرئاسى القبرصى، حيث يستقبله الرئيس نيكوس أناستاسيادس وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

ويعقد الرئيس السيسى ثلاث جلسات مباحثات منفصلة الأولى جلسة ثنائية مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وخلق فرص تعاون جديدة فى الاستثمار وتعزيز العلاقات وافق التواصل بين الشعبين فى ظل حالة التقارب التى تشهدها العلاقات بين البلدين منذ نوفمبر الماضى بالتزامن مع القمة المصرية القبرصية اليونانية الأولى، والتى صدر خلالها ما يعرف بإعلان القاهرة .

 

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