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محافظ قنا : ضبط 696 مخالفة وتنفيذ 204 حالة إزالة بمدن فرشوط ونقاده

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محافظ قنا : ضبط 696 مخالفة وتنفيذ 204 حالة إزالة بمدن فرشوط ونقاده محافظ قنا : ضبط 696 مخالفة وتنفيذ 204 حالة إزالة بمدن فرشوط ونقاده

محافظ قنا

قال عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تم ضبط 696 مخالفة وتنفيذ 204 حالة إزالة في حملة اليوم الواحد التي شنتها الوحدات المحلية لمدن فرشوط ونقاده بالتعاون مع شرطة المرافق ومديرية وإدارة المرور .

وأوضح الهجان أن الحملة نجحت في تنفيذ 204 حالة إزالة منها 24 حالة لإشغال الطريق العام و 180 حالة إزالة إدارية كما تم تحرير 120 محضر مخالفة للباعة الجائلين وإدارة منشآت بدون ترخيص وعدم حمل شهادة صحية ومخالفات نظافة ومضبوطات متنوعة كما نجحت إدارة المرور بالتعاون مع الوحدة المحلية لمدينة فرشوط في ضبط 91 دراجة بخارية وتوك توك وتروسيكل وسحب 134 رخصة مخالفة بالإضافة إلى التصالح الفوري مع 181 مخالفه وضبط 351 نموذج 125 مرورية .

وأكد محافظ قنا أن الحملات مستمرة ولن تتوقف حتى يتم ضبط جميع المخالفات وإزالة كافة التعديات التي تضر بالمنافع العامة مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين داعيا جميع المواطنين الى ضرورة احترام القواعد والقوانين .

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