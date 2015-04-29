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طائرات قوات التحالف العربى تزود المقاومة الشعبية فى تعز بالأسلحة

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طائرات قوات التحالف العربى تزود المقاومة الشعبية فى تعز بالأسلحة طائرات قوات التحالف العربى تزود المقاومة الشعبية فى تعز بالأسلحة
ذكرت قناة سكاى نيوز عربية، منذ قليل، أن طائرات قوات التحالف العربى قامت بتزويد المقاومة الشعبية فى تعز بالأسلحة والذخيرة.

كما قامت طائرات التحالف العربى بشن غارات عنيفة على مواقع للمسلحين الحوثيين فى مدينة عدن.

يذكر أن العميد الركن صادق سرحان قائد اللواء 22 حرس جمهورى بمحافظة تعز دعا أبناء المحافظة إلى الدفاع عن مدينتهم ضد مليشيات الحوثى وصالح.

وناشد العميد الركن صادق سرحان أبناء تعز الدفاع عن كرامتهم وعدم البقاء فى منازلهم لمواجهة من يريدون إذلالهم ويدمرون منازلهم، كما دعاهم إلى تطهير المدينة من المعتدين والمتمردين عن الشرعية.

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