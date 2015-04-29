نبيل العربى يتوجه لنيويورك للمشاركة فى مؤتمر "معاهدة الانتشار النووى"

غادر القاهرة اليوم الأربعاء، نبيل العربى أمين عام جامعة الدول العربية متوجها إلى نيويورك للمشاركة فى فعاليات مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذى بدأ بمقر الأمم المتحدة.

وصرحت مصادر مطلعة بالجامعة كانت فى وداع العربى بأنه سيلتقى خلال الزيارة عددا من كبار المسئولين المشاركين فى المؤتمر لبحث آخر تطورات الوضع على الساحة العربية خاصة عملية السلام والأوضاع فى سورية واليمن وليبيا وجهود مكافحة الإرهاب، كما سيلقى كلمة أمام المؤتمر يتناول فيها رؤية الجامعة العربية بشأن القضايا المطروحة عليه.

وكان أمين عام الجامعة العربية قد التقى بمقر الجامعة فى الثامن من أبريل الحالى بيوكيا أمانو المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أثناء زيارته الأخيرة لمصر.

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