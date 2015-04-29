لو عندك اضطرابات بضربات القلب وخايف من "السكتة" الحل فى الرنين المغناطيسى

• خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمرضى القلب

كشفت دراسة علمية حديثة أن فحوصات الرنين المغناطيسى الخاصة بالقلب يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من الرجفان الأذينى الذى يعرف باضطراب ضربات القلب، فى الكشف عن خطر السكتة الدماغية.>وأظهرت الدراسة أن هناك آلية تربط الرجفان الأذينى مع ارتفاع خطر السكتة الدماغية، وفقًا لنتائج الدراسة المنشورة مؤخرًا فى عدد أبريل فى مجلة جمعية القلب الأمريكية.

وأوضح الباحثون أن عدم انتظام ضربات القلب يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالجلطة الدماغية، حيث إن هناك أكثر من 6 ملايين أمريكى يعانون من الرجفان الأذينى وبالتالى هم عرضة للسكتة الدماغية، وينبغى أن يتناولوا أدوية منع تجلط الدم.

قام فريق البحث بقيادة الدكتور هيروشى أشيكاغا، من مدرسة جونز هوبكنز الطبية فى بالتيمور، بتحليل حركة القلب من خلال الرنين المغناطيسى لحوالى 169 من المرضى الذين يعانون من الرجفان الأذينى الذين تتراوح أعمارهم بين 48 إلى 69 عامًا.

• خلل وظيفة الأذين الأيسر

>وكشفت الدراسة باستخدام الرنين المغناطيسى أن خلل وظيفة الأذين الأيسر الذى هو واحد من الأربع غرف الموجودة بالقلب قد يكون علامة على خطر السكتة الدماغية.

وأضاف الباحثون أن الكشف بالرنين المغناطيسى صار قادرًا على تحديد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية لمرضى الرجفان الأذينى لأنه من شأنه يساعد الأطباء على معرفة نسبة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والآثار الجانبية الخطيرة التى تشكلها، مع وصف أدوية سيولة الدم للحد من تلك المخاطر.