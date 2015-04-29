مسيرة لتقديم بلاغ ضد وزير الداخلية السابق بتهمة قتل ميادة أشرف اليوم

أعلنت لجنة الحسينى أبو ضيف بنقابة الصحفيين عن تنظيم مسيرة من النقابة لمكتب النائب العام، ظهر اليوم الأربعاء الموافق 29 إبريل الجارى، لتقديم بلاغ ضد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، السابق بتهمة قتل الصحفية الشهيدة ميادة أشرف.

وقال حسام السويفى المنسق العام لحركة الحسينى أبو ضيف، إن المسيرة سيتقدمها والد الشهيدة ميادة أشرف، ومحمد أشرف شقيقها، وعدد من أفراد أسرتها مع أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين.

وأضاف السويفى لـ"اليوم السابع"، أن والد ميادة أشرف سيتقدم ببلاغ يتهم فيه وزير الداخلية السابق وقوات الشرطة المتمركزة بعين شمس وقت الحادث بقتلها، هذا إلى جانب 150 بلاغا من أعضاء الجمعية العمومية بنقابة الصحفيين.

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