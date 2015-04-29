السيسى يصل نيقوسيا لعقد قمة مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا منذ قليل، حيث استقبله والوفد المرافق له وزير خارجية قبرص أوز ديل ناوى وذلك بمطار لارناكا.

ومن المقرر أن يزور الرئيس قبر الرئيس القبرصى السابق مكاريوس، ووضع إكليل من الزهور على مقر مدفنه، ومن المقرر أن تتم مراسم الاستقبال الرسمى بالقصر الرئاسى القبرصى، حيث يستقبله الرئيس نيكوس أناستاسيادس وعزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف .

ويعقد الرئيس السيسى ثلاث جلسات مباحثات منفصلة الأولى جلسة ثنائية مع الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وخلق فرص تعاون جديدة فى الاستثمار وتعزيز العلاقات وافق التواصل بين الشعبين فى ظل حالة التقارب التى تشهدها العلاقات بين البلدين منذ نوفمبر الماضى بالتزامن مع القمة المصرية القبرصية اليونانية الأولى، والتى صدر خلالها ما يعرف بإعلان القاهرة .

وجلسة المباحثات الثنائية الثانية ستكون مع رئيس وزراء اليونان أليكسيس تسيبراس وتعقبها جلسة مباحثات ثلاثية تجمع القادة الثلاثة، لبحث أطر التعاون فى شتى المجالات، لاسيما فى مكافحة الإرهاب وفتح فرص استثمار جديدة خاصة مع دعوة الرئيس السيسى للجانبين القبرصى واليونانى، للمشاركة فى افتتاح مشروع قناة السويس المزمع فى أغسطس المقبل وعرض الجانب الإيجابى للتنمية فى محور مشروع قناة السويس وضرورة استثمار قبرصى ويونانى فى هذا المشروع العملاق .

السيسى يغادر القاهرة متوجها لقبرص فى زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك