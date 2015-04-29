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رئيس الوزراء ووزير التجارة يفتتحان غدا ميناء قسطل على حدود السودان

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رئيس الوزراء ووزير التجارة يفتتحان غدا ميناء قسطل على حدود السودان رئيس الوزراء ووزير التجارة يفتتحان غدا ميناء قسطل على حدود السودان
يفتتح رسميا غدا الخميس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة وجمال حجازى رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة ميناء قسطل البرى الواقع على الحدود المصرية السودانية، بمشاركة رئيس الوزراء السودانى ووزير الجسور والطرق السودانيين، ولن يشارك المهندس هانى ضاحى وزير النقل بالافتتاح لتواجده مع الرئيس عبد الفتاح السيسى بأسبانيا.

وقالت هيئة الموانئ البرية والجافة أن التكلفة الاستثمارية لميناء قسطل بلغت 85 مليون جنيه، وتم افتتاحه بشكل تجريبى أغسطس الماضى، لافتا إلى أنه تم تشغيل ميناء قسطل المصرى واشكيت السودانى بشكل تجريبى منذ أغسطس وبلغت الإيرادات المحققة لميناء قسطل منذ الافتتاح التجريبى حوالى 5.5 مليون جنيه.
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>- الخميس.. محلب يفتتح ميناء قسطل البرى بحضور رئيس الوزراء السودانى

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