الرئيس السيسى ونظيره القبرصى يستعرضان حرس الشرف بالقصر الرئاسى بنيقوسيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا منذ قليل، حيث استقبله والوفد المرافق له وزير خارجية قبرص أوز ديل ناوى، وذلك بمطار لارناكا، وفور وصوله القصر الرئاسى استقبله الرئيس القبرصى نيكوس انا ستاسيادس، كما أقيمت مراسم الاستقبال الرسمى بالقصر الرئاسى القبرصى حيث استعرض الرئيسان حرس الشرف وعزفت الموسيقى السلامين الجمهوريين.

وكان فى استقبال السيسى لحظة وصوله من الوفد المصرى سامح شكرى وزير الخارجية، وأشرف سالمان وزير الاستثمار، والمهندس شريف إسماعيل وزير البترول.

ويعقد الرئيس السيسى ثلاث جلسات مباحثات منفصلة الأولى جلسة ثنائية مع الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس، وذلك لبحث العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وخلق فرص تعاون جديدة فى الاستثمار وتعزيز العلاقات وافق التواصل بين الشعبين فى ظل حالة التقارب التى تشهدها العلاقات بين البلدين منذ نوفمبر الماضى بالتزامن مع القمة المصرية القبرصية اليونانية الأولى والتى صدر خلالها ما يعرف بإعلان القاهرة.

وجلسة المباحثات الثنائية الثانية ستكون مع رئيس وزراء اليونان اليكسيس تسيبراس وتعقبها جلسة مباحثات ثلاثية تجمع القادة الثلاثة، لبحث أطر التعاون فى شتى المجالات لاسيما فى مكافحة الإرهاب وفتح فرص استثمار جديدة، خاصة مع دعوة الرئيس السيسى للجانبين القبرصى واليونانى للمشاركة فى افتتاح مشروع قناة السويس المزمع فى أغسطس المقبل، وعرض الجانب الإيجابى للتنمية فى محور مشروع قناة السويس، وضرورة استثمار قبرصى ويونانى فى هذا المشروع العملاق.

السيسى يصل نيقوسيا لعقد قمة مع نظيره القبرصى ورئيس وزراء اليونان