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ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بطوخ

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ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بطوخ ضبط عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة حقائب السيدات بطوخ
تمكنت مباحث مركز طوخ من القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لخطف حقائب السيدات بالطريق العام فى إطار ملاحقة العناصر الإجرامية، وضبط التشكيلات العصابية، خاصة فى مجال خطف حقائب السيدات وما يترتب من أثار سلبية بنفوس الأهالى من تلك الحوادث.

تم وضع خطة بحث هادفة لكشف غموض تلك الحوادث ومنع تكرار وقوعها، حيث تبلغ لأجهزة الأمن من الأهالى بقيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالشروع فى سرقة حقيبة يد إحدى السيدات حال سيرها بدائرة المركز .

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز بقيادة المقدم صلاح عبد الفتاح رئيس المباحث وأمكن بمساعدة الأهالى ضبط كل من، محمد ث ع سن 32 عاطل السابق اتهامة فى عدد 5 قضايا [مخدرات – سلاح – سرقة] آخرها القضية رقم 6809 جنايات مركز طوخ لسنة 2013م مخدرات وسلاح.. بحوزته سلاح أبيض (مطواة) ومحمد ع ع 23 سنة عاطل، وكذا ضبط الدراجة النارية رقم 126257 قليوبية التى يستقلاها.

اعترفا بارتكابهما الواقعة، مقرين بتشكيل فريق عصابى تخصص فى خطف وسرقة حقائب السيدات والاستيلاء على متعلاقاتهم مستخدمين فى ذلك دراجة نارية، وتولت النيابة التحقيق.

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مصر 365