نائب وزير التخطيط يفتتح اليوم 3 مراكز لخدمة المواطنين والمستثمرين بسوهاج

يفتتح اليوم الأربعاء المهندس أحمد كمال، مستشار وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، نائبا عن الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، والدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، مراكز خدمات المواطنين والمستثمرين بمراكز ومدن طما والمراغة ودار السلام بتكلفه حوالى 3 ملايين جنيه.

يأتى هذا التطوير ضمن أهداف برنامج تطوير الخدمات الحكومية "مشروعات تطوير المحليات" بالوزارة، والتى تهدف لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة حضارية وسريعة ودقيقة تناسب المواطن وتحقق تطلعاته إلى التطوير وتحقيق أهداف الثورة.

صرح بذلك العميد حسام حنفى، مدير تطوير مشروع المحليات بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى.

كما سيتم إطلاق بوابة محافظة سوهاج " www.sohag.gov.eg" لإقامة حلقة اتصال نشطة ومستمرة بين أجهزة الإدارة المحلية والموطنين.

و تابع العميد حسام حنفى أنه بذلك سيصبح عدد المراكز بمحافظة سوهاج التى تقدم خدمات للمواطنين بصورة حضارية 6 مراكز حتى الآن من إجمالى 14 مركزا جار العمل على تطويرها، ويقدم كل مركز ما يقرب من 45 خدمة للمواطنين، منها على سبيل المثال طلب ترخيص أعمال بناء بأنواعه، وطلب تعديل رخصة، وطلب بيان صلاحية، وطلب ترخيص تشغيل محل، وجار حاليا دراسة تفعيل التوقيع الإلكترونى فى دورات عمل ديوان عام المحافظة والأحياء التابعة لها .

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى "برنامج تطوير الخدمات الحكومية قد قامت بتطوير 134 مركز خدمة مواطنين وجار العمل فى 16 مركز خدمة مواطنين، ليصبح الإجمالى النهائى بنهاية عام 2014/2015، 150 مركز مواطنين بالمراكز والمدن والأحياء، وميكنة عدد 2 ديوان عام محافظة .

كما تم الانتهاء من إنشاء 24 بوابة إلكترونية للمحافظات، وعدد 4 إدارات استثمار وذلك بالتعاون مع جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، وعدد 8 مدن بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجار العمل فى عدد 4 مدينة.