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التدخين مش بس بيضر صدرك ده سبب آلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى

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التدخين مش بس بيضر صدرك ده سبب آلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى التدخين مش بس بيضر صدرك ده سبب آلام العمود الفقرى والانزلاق الغضروفى
تعتبر آلام العمود الفقرى أحد المشاكل التى يشكو منها الكثيرون نتيجة ممارسة بعض العادات الحياتية الخاطئة مثل القيادة لفترات طويلة أو الجلوس لفترات طويلة أمام شاشات الحاسب الآلى.

آلام العمود الفقرى


>قال د.أحمد عياد، أخصائى جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الحسين الجامعى، إن آلام العمود الفقرى تسبب بعض الاضطرابات بالفقرات العنقوية والصدرية والقطنية والعجزية نتيجة أسلوب الحياة الخاطئ لدى كثير من المصريين.
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أشهر أسباب آلام العمود الفقرى


>ويستكمل د. عياد قائلاً: "مؤخرًا ووفقًا للدراسات والأبحاث الحديثة فإن التدخين أحد العوامل المؤدية لآلام العمود الفقرى نظرًا لأنه يؤدى لضعف الشعيرات الدموية الموصلة للنخاع الشوكى والقطنية وبالتالى يسبب حدوث انزلاق غضروفى، كما أن هناك بعض الأسباب التى تساهم فى شعور الأشخاص بآلام بالعمود الفقرى بالظهر وأهمها":
>1)أسلوب الحياة الخاطئ مثل الجلوس لفترات طويلة أمام الحاسب الآلى وقيادة السيارة.
>2)ضعف عضلات الظهر.
>3)السمنة المفرطة وزيادة الوزن والتى تساهم فى زيادة التحميل والضغط على العمود الفقرى.
>4)سمك الغشاء المحيط بالنخاع الشوكى.
>5)الحركات المفاجئة وغير المتوقعة أو الخاطئة التى تؤثر على العمود الفقرى.

نصائح لتفادى آلام العمود الفقرى


>وأضاف د.عياد قائلاً: "هناك بعض النصائح والإرشادات الضرورية التى يجب مراعاتها للتفادى الألم العمود الفقرى وأهمها":
>1)تصحيح العادات غير الصحية.
>2)الإقلال من التدخين.
>3)تفادى الحركات غير المتوقعة والمفاجئة.
>4) ممارسة الرياضة.
>5) عدم الجلوس لفترات طويلة على أن يمشى كل ساعة 10 دقائق.

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