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"شرطة الاتصالات" تضبط 3000 خط محمول قبل بيعها بدون عقود فى المنيا

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"شرطة الاتصالات" تضبط 3000 خط محمول قبل بيعها بدون عقود فى المنيا "شرطة الاتصالات" تضبط 3000 خط محمول قبل بيعها بدون عقود فى المنيا
شنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بقيادة اللواء سيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية، حملات أمنية موسعة، استهدفت ضبط تجار الهواتف المحمولة والأجهزة مجهولة المصدر وبيع خطوط المحمول بدون تحرير عقود للمشتركين.

وأسفرت الحملات التى تمت بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة شرطة الاتصالات والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى محافظة المنيا، عن ضبط 3000 خط و21 جهاز تابلت و5 أجهزة لتفعيل الشرائح، وعدد من صور بطاقات تحقيق إثبات شخصية وعدد من عقود غير مكتملة البيانات.
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