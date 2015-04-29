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سواريز: الأهم أننا حصدنا الـ3 نقاط

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سواريز: الأهم أننا حصدنا الـ3 نقاط سواريز: الأهم أننا حصدنا الـ3 نقاط

(إفي): قال مهاجم برشلونة، الأوروجوياني لويس سواريز، عقب قيادته فريقه لفوز ساحق على خيتافي 6-0 سجل منها ثنائية إن أهم ما في اللقاء هو حصد النقاط الثلاثة، للحفاظ على صدارة الليجا.

وصرح سواريز عقب اللقاء في تصريحات لقناة (جول تي في) "لعبنا مباراة جيدة في أول 45 دقيقة"، مشيرا إلى أن اللاعبين والجهاز الفني "ملتزمون لأقصى حد للتتويج بأشياء هامة هذا الموسم".

وأضاف "نعي أن كل منافس سيواجهنا سيبحث عن فرصه في المباراة، وبعد الصعوبات التي واجهناها أمام خيتافي في لقاء الذهاب (الذي انتهى بالتعادل) كنا نعلم أننا سنعاني أمامهم وكان علينا الانطلاق بأفضل شكل في المباراة".

وعن هدفيه اللذين سجلهما اليوم، قال الدولي الأوروجوياني إنه وفي توقيت حاسم من الموسم كهذا "يسعى لمساعدة الفريق بأقصى ما لديه".

وأصبح رصيد برشلونة 84 نقطة في الصدارة، ليبتعد بخمس نقاط مؤقتا عن ريال مدريد الوصيف الذي سيستضيف غدا ألميريا بنفس الجولة الـ34، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 34 نقطة في المركز الثالث عشر.

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