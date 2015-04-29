أبيدال: برشلونة أقوى من أي وقت مضى لمواجهة بايرن

(إفي): أكد لاعب برشلونة الإسباني السابق، الفرنسي اريك أبيدال أن برشلونة حاليا "أقوى من أي وقت مضى" لمواجهة بايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي دوري الأبطال.

وقال اللاعب أثناء مشاركته في تقديم بطولة (انترناشيونال تشامبيونز كاب) الودية لـ(إفي) إنه يعي ما حققه مدرب بايرن ميونخ الألماني، الإسباني بيب جوارديولا ولكنه على الرغم من هذا يرى أفضلية للبرسا.

وأضاف أبيدال "برشلونة أمامه مباراتين صعبتين في دوري الأبطال ولكن يجب التفكير في الليجا التي تعد دائما هدفا رئيسيا، برشلونة يعرف دوري الأبطال جيدا ويجب السير كما جرت العادة للتأهل للنهائي".

وتابع اللاعب الفرنسي "أعرف ما حققه جوارديولا مع برشلونة وأيضا بايرن ولكن يجب الاعتراف بأن البرسا حاليا أقوى من أي وقت مضى".

وأوضح أبيدال إنه معجب بالأسلوب الذي نقله لويس إنريكي للفريق حيث أكمل "كل مدرب لديه أسلوبه وطريقته في العمل، البرسا الآن يلعب بخليط من كل شيء"، مبديا من ناحية أخرى اعجابه بالثلاثي المكون من الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوائي لويس سواريز والبرازيلي نيمار