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بالفيديو - ضربات ترجيح غريبة تصعد بدورتموند لنهائي كأس ألمانيا على بايرن

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بالفيديو - ضربات ترجيح غريبة تصعد بدورتموند لنهائي كأس ألمانيا على بايرن بالفيديو - ضربات ترجيح غريبة تصعد بدورتموند لنهائي كأس ألمانيا على بايرن

صعد بروسيا دورتموند لنهائي كأس ألمانيا بعد أن هزم مضيفه بايرن ميونيخ 2-0 بركلات الترجيح عقب أن تعادلا 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وشهدت المباراة واحدة من أغرب ضربات الترجيح بعد أن أهدر بايرن ضرباته الـ4 فيما سجل دورتموند ضربتين وأهدر واحدة.

وحافظ يورجن كلوب على أماله في إنهاء مسيرته مع بروسيا دورتموند بلقب بعد أن حسم بايرن الدوري لصالحه.

وتقدم بايرن ميونيخ عن طريق مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 30 بعد أن استغل خطأ مشتركا بين الدفاع وحارس دورتموند لاجريك.

وفي الشوط الثاني تمكن أوبميانج أن يسجل التعادل لفريقه بعد أن استغل عرضية من الناحية اليسرى ليحولها داخل المرمى على الرغم من محاولة نوير إخراجها بعد عبورها الخط.

وشهدت المباراة عودة روبن للمشاركة في الدقيقة 70 من المباراة بعد عودته من الإصابة إلا أنه تعرض لانتكاسة جديدة ليخرج مصابا في الدقيقة 84 من الشوط الثاني.

واحتكم الفريقان للوقت الإضافي بعد تعادلهما ليفشل أحدهما في خطف الأخر لتذهب المباراة إلى ضربات الترجيح.

وتعثر فيليب لام وشابي ألونسو وهما يسددا أول ركلتين لبايرن قبل أن يتمكن جوندوجان وكيل من تسجيل أول ضربتين لدورتموند.

وتصدى لاجريك لضربة جوتزه قبل أن يتصدى نوير لضربة هوميلز ليقرر نوير تسديد الرابعة لكنها سددها في العارضة ليفوز دورتموند ويصعد للنهائي.

شاهد هدفي المباراة وضربات الترجيح

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فيديو اليوم السابع

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