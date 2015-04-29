استئناف محاكمة 5 متهمين من عناصر خلية "ألتراس ربعاوى" اليوم

تستأنف اليوم الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بمعسكر الأمن المركزى بالكيلو 10.5 طريق إسكندرية الصحراوى، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة نظر جلسات محاكمة 5 من عناصر جماعة الإخوان لاتهامهم بتشكيل خلية إرهابية تحت مسمى "ألتراس ربعاوى" للقيام بأعمال عنف وشغب.

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين تشكيلهم خلية إرهابية تحت اسم "ألتراس ربعاوى" للاعتداء على المنشآت العامة والحكومية والخاصة، ووجهت لهم تهمة إحراق مبنى هيئة النيابة الإدارية بالسادس من أكتوبر وبرج اتصالات هاتفية تابع لشركة محمول شهيرة.