محلب يترأس اليوم اجتماع الحكومة الأسبوعى بالمتحف المصرى الكبير

يترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء اليوم الأربعاء بمقر المتحف المصرى الكبير، اجتماع الحكومة الأسبوعى لمناقشة الملفات الأمنية والاقتصادية وتقارير الوزراء المختلفة، كما يتناول الاجتماع تقريرا حول زيارة رئيس الوزراء لإندونيسيا مؤخرا.

كما يتناول الاجتماع بحث تقرير حول متابعة أزمة الفوسفات بمياه النيل، والاستعدادات الجارية لشهر رمضان.

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