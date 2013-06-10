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دومينيك حوراني الوجه الاعلامي للمصمم ادهم سري الدين

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دومينيك حوراني الوجه الاعلامي للمصمم ادهم سري الدين دومينيك حوراني الوجه الاعلامي للمصمم ادهم سري الدين

سبق أن صرح المصمّم اللبناني أدهم سري الدين بأن الفنانة دومينيك حوراني ستكون الوجه الاعلامي لداره ابتداء من سنة 2013. وبالفعل، فقد ظهرت دومينيك في إطلالات متعددة وهي ترتدي أزياء من توقيع أدهم، كان أبرزها في الفيديو كليب الخاص بأغنية "كل ما ضهرنا منتخانق" التي يشاركها فيها الغناء الفنان علي الديك، وخلال حفلة "دبر أنترناشونال" التي أقيمت في أبو ظبي، وكذلك أطلت دومينيك بأزياء للمصمم أدهم سري الدين في برنامج "أحلى جلسة" الذي يقدمه طوني بارود على شاشة الـLBC. وحالياً يحضّر أدهم مجموعة خاصة لدومينيك مختلفة اللوك بكل عمل وظهور إعلامي لها، إذ يعتبر ان جمال الفنانة دومينيك وجسمها يساعدان كثيراً في ابتكار أجمل التصاميم.

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سيدتي