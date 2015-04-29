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"محلب" يشهد اليوم حفل ختام "الأنشطة التربوية" بمشاركة 8 وزراء بأكتوبر

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"محلب" يشهد اليوم حفل ختام "الأنشطة التربوية" بمشاركة 8 وزراء بأكتوبر "محلب" يشهد اليوم حفل ختام "الأنشطة التربوية" بمشاركة 8 وزراء بأكتوبر
يشهد اليوم الأربعاء المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، حفل ختام مهرجان الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية، والذى يقام فى الرابعة عصر بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، بحضور الدكتور محب الرافعى وزير التربية والتعليم.

قال هانى كمال، مدير الإدارة العامة للأنشطة التربوية بوزارة التربية والتعليم والمشرف العام على الحفل، إنه من المتوقع أن يحضر عدد من الوزراء على رأسهم المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، وغادة والى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور السيد عبد الخالق، وزير التعليم العالى، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية ووزير البحث العلمى، وعبد الواحد النبوى، وزير الثقافة، والدكتور مصطفى جلال السعيد محافظ القاهرة والدكتور خالد العادلى، محافظ الجيزة.


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