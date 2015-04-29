السيسى يغادر القاهرة متوجها لقبرص فى زيارة رسمية لبحث التعاون المشترك

غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأربعاء، الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى طريقه إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، فى زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا يعقد خلالها جلسة مباحثات مع نظيره القبرصى نيكوس أناستاسياذيس، لبحث أوجه التعاون المشترك.

وقال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس إلى قبرص ولقائه الرئيس القبرصى ورئيس الوزراء اليونانى تأتى فى إطار العلاقات المتميزة التى تجمع بين الدول الثلاثة، ومتابعة لنتائج القمة الثلاثية التى عقدت فى القاهرة فى نوفمبر 2014، والتى أعطت قوة دفع جديدة للتعاون القائم بين الدول الثلاثة.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الرئيس سيتوجه عقب ختام زيارته لقبرص إلى العاصمة الإسبانية مدريد تلبية للدعوة الموجهة له من ملك إسبانيا فيليبى السادس الذى سيعقد معه الرئيس السيسى لقاء ثنائيا، يعقبه لقاء آخر مع رئيس الوزراء الإسبانى ماريانو راخوى، ويليه اجتماع موسع بحضور وفدى البلدين، وسيتم توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية.

فتح الصالة الرئاسية بالمطار استعدادًا لمغادرة السيسى إلى قبرص