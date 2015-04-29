هيئة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأربعاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وإن ظل معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للبرودة ليلا.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة فى نهاية الفترة.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج بهما من متر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:
القاهرةالصغرى 18 العظمى 38
الإسكندريةالصغرى 16 العظمى 27
مطروحالصغرى 13 العظمى 22
بورسعيدالصغرى 16 العظمى 27
دمياطالصغرى 16 العظمى 26
بلطيمالصغرى 16 العظمى 26
الإسماعيليةالصغرى 17 العظمى 38
السويسالصغرى 18 العظمى 39
العريشالصغرى 16 العظمى 37
نخلالصغرى 15 العظمى 38
طاباالصغرى 16 العظمى 39
الطورالصغرى 22 العظمى 37
مرسى علمالصغرى 20 العظمى 38
الغردقةالصغرى 21 العظمى 39
شرم الشيخالصغرى 23 العظمى 37
رفحالصغرى 15 العظمى 36
كاترينالصغرى 16 العظمى 34
سيوةالصغرى 15 العظمى 36
المنياالصغرى 17 العظمى 39
الفيومالصغرى 17 العظمى 38
رأس سدرالصغرى 21 العظمى 36
أبو سمبلالصغرى 20 العظمى 41
وسط الدلتاالصغرى 17 العظمى 37
أسيوطالصغرى 17 العظمى 39
سوهاجالصغرى 18 العظمى 39
الأقصرالصغرى 21 العظمى 41
أسوانالصغرى 23 والعظمى 41
شلاتينالصغرى 18 العظمى 35
حلايبالصغرى 20 العظمى 32
الوادى الجديدالصغرى 21 العظمى 41
قناالصغرى 21 العظمى 40
نويبعالصغرى 22 العظمى 37
السلومالصغرى 14 العظمى 24.
"الأرصاد": طقس اليوم حار حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34