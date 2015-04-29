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هيئة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى 38

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هيئة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى 38 هيئة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى 38
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأربعاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وإن ظل معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة فى نهاية الفترة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج بهما من متر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 18 العظمى 38

الإسكندرية

الصغرى 16 العظمى 27

مطروح

الصغرى 13 العظمى 22

بورسعيد

الصغرى 16 العظمى 27

دمياط

الصغرى 16 العظمى 26

بلطيم

الصغرى 16 العظمى 26

الإسماعيلية

الصغرى 17 العظمى 38

السويس

الصغرى 18 العظمى 39

العريش

الصغرى 16 العظمى 37

نخل

الصغرى 15 العظمى 38

طابا

الصغرى 16 العظمى 39

الطور

الصغرى 22 العظمى 37

مرسى علم

الصغرى 20 العظمى 38

الغردقة

الصغرى 21 العظمى 39

شرم الشيخ

الصغرى 23 العظمى 37

رفح

الصغرى 15 العظمى 36

كاترين

الصغرى 16 العظمى 34

سيوة

الصغرى 15 العظمى 36

المنيا

الصغرى 17 العظمى 39

الفيوم

الصغرى 17 العظمى 38

رأس سدر

الصغرى 21 العظمى 36

أبو سمبل

الصغرى 20 العظمى 41

وسط الدلتا

الصغرى 17 العظمى 37

أسيوط

الصغرى 17 العظمى 39

سوهاج

الصغرى 18 العظمى 39

الأقصر

الصغرى 21 العظمى 41

أسوان

الصغرى 23 والعظمى 41

شلاتين

الصغرى 18 العظمى 35

حلايب

الصغرى 20 العظمى 32

الوادى الجديد

الصغرى 21 العظمى 41

قنا

الصغرى 21 العظمى 40

نويبع

الصغرى 22 العظمى 37

السلوم

الصغرى 14 العظمى 24.

"الأرصاد": طقس اليوم حار حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34

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