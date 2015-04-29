هيئة الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة على أغلب الأنحاء.. والعظمى 38

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن توالى درجات الحرارة ارتفاعها اليوم الأربعاء ليسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء، وإن ظل معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارا مائل للبرودة ليلا.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والشوائب العالقة نهارا، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على المناطق المكشوفة فى نهاية الفترة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط فتكون معتدلة وارتفاع الموج بهما من متر إلى مترين والرياح السطحية على البحرين شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظات ومدن مصر:

القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبو سمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

الصغرى 18 العظمى 38الصغرى 16 العظمى 27الصغرى 13 العظمى 22الصغرى 16 العظمى 27الصغرى 16 العظمى 26الصغرى 16 العظمى 26الصغرى 17 العظمى 38الصغرى 18 العظمى 39الصغرى 16 العظمى 37الصغرى 15 العظمى 38الصغرى 16 العظمى 39الصغرى 22 العظمى 37الصغرى 20 العظمى 38الصغرى 21 العظمى 39الصغرى 23 العظمى 37الصغرى 15 العظمى 36الصغرى 16 العظمى 34الصغرى 15 العظمى 36الصغرى 17 العظمى 39الصغرى 17 العظمى 38الصغرى 21 العظمى 36الصغرى 20 العظمى 41الصغرى 17 العظمى 37الصغرى 17 العظمى 39الصغرى 18 العظمى 39الصغرى 21 العظمى 41الصغرى 23 والعظمى 41الصغرى 18 العظمى 35الصغرى 20 العظمى 32الصغرى 21 العظمى 41الصغرى 21 العظمى 40الصغرى 22 العظمى 37الصغرى 14 العظمى 24.

"الأرصاد": طقس اليوم حار حتى شمال الصعيد.. والعظمى بالقاهرة 34