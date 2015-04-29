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أولى جلسات محاكمة الحارس الشخصى لصدام حسين اليوم بتهمة تكوين شبكة دعارة

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أولى جلسات محاكمة الحارس الشخصى لصدام حسين اليوم بتهمة تكوين شبكة دعارة أولى جلسات محاكمة الحارس الشخصى لصدام حسين اليوم بتهمة تكوين شبكة دعارة
تنظر اليوم الأربعاء محكمة جنح قصر النيل أولى جلسات محاكمة ضابط عراقى سابق، وأحد الحراس الشخصيين لصدام حسين وساقطتين أمام محكمة الجنح لاتهامهم بتكوين دعارة بحى الزمالك.

كانت مباحث الآداب بالقاهرة قد ألقت القبض على شبكة دعارة، يقودها ضابط سابق بالحرس الجمهورى للرئيس العراقى الراحل صدام حسين.

وكانت البداية عندما وردت معلومات تفيد تردد فتاتين على أحد الفنادق الشهيرة بحى الزمالك لممارسة الجنس مع راغبى المتعة الحرام، وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ للتأكد من صحة المعلومات وتبين من خلال التحريات قيام "صباحى.ع"، ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى بقيادة شبكة لممارسة أعمال الرذيلة مع رجال الأعمال داخل الفندق.

وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط الإدارة من ضبط "ياسمين.و " و"صباح. ا"، أثناء ممارستهما الرذيلة، وبمواجهتهما اعترفتا بقيام ضابط سابق بالحرس الجمهورى العراقى باستقطاب راغبى المتعة الجنسية مقابل مبالغ مالية، كما اعترفتا بممارسة الرذيلة داخل غرفة بأحد فنادق حى الزمالك مقابل 2000 جنيه فى الساعة.

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مصر 365

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