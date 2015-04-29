جمارك بورسعيد تضبط حاوية بها ملابس عسكرية مزيفة قادمة من الصين

تمكن رجال مكافحة التهريب بجمارك بورسعيد بالتعاون مع مباحث أمن الموانئ من ضبط حاوية 40 قدما واردة من الصين بداخلها كميات كبيرة من ملابس عسكرية مموهة تشبه زى رجال الصاعقة بالقوات المسلحة المصرية المحظور استيرادها حفاظًا على منظومة الأمن القومى المصرى، وتحسبا لاستغلالها فى أعمال غير مشروعة بالمخالفة للقانون.

وقال مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، فى تصريح له مساء أمس إنه وردت معلومات للدكتور مجدى عبد العزيز رئيس المصلحة من مجدى إبراهيم، مدير عام مكافحة التهريب بالمنطقة الشرقية بإخبارية تفيد اعتزام أصحاب بعض الشركات تهريب ملابس عسكرية "زى رجال الصاعقة" بالقوات المسلحة قادمة من ميناء هوانج بو بالصين إلى ميناء غرب بورسعيد ساحة الصفا والمروة.

وأضاف المصدر أنه عند فحص الحاوية، والذى يحوى مشمول 3 بيانات جمركية واردة برسم المنطقة الحرة، والذى هو بحسب المستندات المقدمة ملابس جاهزة 989 بنطلون رجالى مموه تبين وجود كمية لملابس "الصاعقة" التابعة للقوات المسلحة وعدد 400 "تى شيرت" مموه بشكل ولون ملابس "الصاعقة" التابعة للقوات المسلحة و105 بنطلون ترنج بشكل ولون ملابس "الصاعقة" التابعة للقوات المسلحة والمحظور استيرادها.

وأشار المصدر إلى أن رئيس الجمارك قرر تحرير محضر تهرب جمركى وفرض حراسة مشددة على الحاوية والمضبوطات وإخطار الجهات الأمنية والمخابرات العامة والأمن الوطنى بالحادث لاتخاذ اللازم .