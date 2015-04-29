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جنايات القاهرة تصدر حكمها على أحمد جمال زيادة بقضية "أحداث الأزهر"

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جنايات القاهرة تصدر حكمها على أحمد جمال زيادة بقضية "أحداث الأزهر" جنايات القاهرة تصدر حكمها على أحمد جمال زيادة بقضية "أحداث الأزهر"
تصدر محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، حكمها فى قضية "أحداث الأزهر" والمتهم فيها 76 متهماً، من بينهم المصور الصحفى بموقع يقين أحمد جمال زيادة و14 فتاة، وذلك فى ضوء اتهامهم بأحداث الشغب التى شهدتها جامعة الأزهر فى ديسمبر 2013.

تُعقد الجلسة أمام محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح رشدى، وعضوية كل من المستشارين سعيد الصياد وخالد عوض، وسكرتارية محمد جبر، وأمانة سر حسام عبد الرسول.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد حجزت قضية أحداث جامعة الأزهر ديسمبر 2013، والمتهم فيها المصور الصحفى أحمد جمال زيادة ضمن 76 آخرين، للحكم فى جلسة اليوم ، وكان زيادة قد قال فى رسالة من محبسه، إنه تعرض للضرب والتعذيب من قبل الداخلية، وأنه تم حبسه انفراديا.

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