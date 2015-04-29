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النيابة تنظر اليوم تجديد حبس "سيد مشاغب" لاتهامه بتأسيس "وايت نايتس"

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النيابة تنظر اليوم تجديد حبس "سيد مشاغب" لاتهامه بتأسيس "وايت نايتس" النيابة تنظر اليوم تجديد حبس "سيد مشاغب" لاتهامه بتأسيس "وايت نايتس"
تنظر اليوم الأربعاء نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس "سيد مشاغب"، القيادى برابطة مشجعى نادى الزمالك "وايت نايتس"، المحبوس احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالإنضمام وتأسيس جماعة محظورة على خلاف أحكام القانون والدستور "وايت نايتس"، فى القضية رقم 327 لسنة 2015 حصر تحقيقات أمن الدولة.

كما وجهت له النيابة اتهامات بارتكاب جرائم تأسيس رابطة "وايت نايتس" على خلاف أحكام القانون، والدعوة لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتكدير الأمن العام، وتهديد السلم الاجتماعى، وإثارة الشغب، والتحريض على رجال الشرطة.

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