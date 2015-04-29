وزير النقل: عودة الحركة بالخط الثالث لمترو لكامل طبيعتها

أعلن المهندس هاني ضاحى، وزير النقل عن عودة حركة قطارات مترو انفاق الخط الثالث لطبيعتها، وتشغيل الخط بكامل طاقته من محطة العتبة حتى محطة الأهرام بمصر الجديدة مرورا بمحطة العباسية.

وأكد فى تصريح صحفى له اليوم أنه تم رفع أثار حادث محطة العباسية، واطمأن الوزير على صلاحية وسائل الأمان داخل القطارات وعلى أرصفة محطة العباسية قبل بدء التشغيل.

من جانبه أوضح المهندس على الفضالى رئيس هيئة مترو الأنفاق أنه تم إصلاح كابلات الضغط العالى والتحكم والإشارات والاستعداد بالسكة وتم عمل الاختبارات والتجارب بموقع الحادث.

ووجه الفضالى الشكر للعمال والقيادات بوزارة النقل وهيئة مترو الأنفاق وهيئة السكة الحديد والهيئة القومية للأنفاق وشركة بتروجيت، وذلك على جهودهم فى تحقيق استئناف تشيل الخط بالكامل منذ وقوع الحادث وحتى بدء التشغيل حيث استمروا في عملهم لتقطيع وسحب عربات القطار المتضررة في الحادث لتعود الحركة لطبيعتها نظرا لأهمية مرفق مترو الأنفاق الذي ينقل يوميا ملايين المواطنين.

وكان أحد قطارات الخط الثالث لمترو الأنفاق قد اصطدم قبل ثلاثة أيام بالمصد الموجود فى محطة العباسية ، مما أدى إلى توقف حركة القطارات بها نهائيا، وأثر ذلك سلبا على عمليات تشغيل الخط فى المحطات قبل وبعد محطة العباسية.

أ ش أ