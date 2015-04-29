150 مواطنًا مغربيًا باليمن عالقين بمدينة جدة بالسعودية منذ أسبوعين

لا يزال نحو 150 مواطنا مغربيا باليمن عالقين بمدينة جدّة بالسعودية منذ حوالى أسبوعين ، لا يستطيعون مواصلة الطريق نحو المغرب أو العودة إلى اليمن .

ونقلت صحيفة " اليوم 24 " المغربية عن مصدر مغربى فى السعودية قوله " إن حوالى 150 مواطنا مغربيا، أغلبهم أمهات مع أطفالهن ، دخلوا الأراضى السعودية قادمين من اليمن، إثر اندلاع المواجهة العسكرية بين جماعة الحوثيين وتحالف "عاصفة الحزم " الذى تقوده السعودية، قبل نحو 15 يوما، دون أن تتمكن السفارة المغربية فى السعودية من ترحيلهم إلى المغرب.

وأضاف أنه يوجد ضمن العالقين موظفة مغربية فى السفارة المغربية باليمن، هى آخر من تبقى من الموظفين المغاربة بها.

وقال المصدر إن ممثلين عن السفارة المغربية فى السعودية استقبلوا الوفود عند الحدود السعودية - اليمنية ورافقتهم فى حافلات خاصة إلى مدينة جدّة، حيث وفرت لهم هناك سكنا ، فى الوقت الذى يرغب العالقون فى استكمال طريقهم نحو وطنهم.

وأنشأ المغرب، بحسب المصدر، خلية أزمة فى سلطنة عمان المجاورة لليمن شرقا، لكن المواطنين المغاربة تخوفوا من الذهاب إلى هناك، خشية الوقوع فى يد تنظيم القاعدة الذى يسيطر على الجزء الشرقى من اليمن على الحدود مع سلطنة عمان، وفضلوا قطع طريق صعب وملتو، من صنعاء عبر مدينة الحُديدة باليمن، حتى الحدود مع السعودية.

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