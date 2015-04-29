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الرئيس الفرنسى ضيف شرف فى قمة مجلس التعاون الخليجى القادمة

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الرئيس الفرنسى ضيف شرف فى قمة مجلس التعاون الخليجى القادمة الرئيس الفرنسى ضيف شرف فى قمة مجلس التعاون الخليجى القادمة
يبدأ الرئيس الفرنسى فرانسوا هولاند يوم الاثنين المقبل زيارة إلى الرياض تستغرق يومين يحضر خلالها كضيف شرف فى القمة الاستثنائية لمجلس التعاون الخليجي، بحسب الإليزيه.

ويعقد مجلس التعاون الخليجى الذى يضم والبحرين والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والكويت وقطر قمة عادية فى ديسمبر من كل عام بالإضافة إلى قمة تشاورية تنظم عادة خلال فترة الربيع.

ومن المقرر أن يتم استقبال قادة مجلس التعاون الخليجى يوم ١٣ مايو المقبل بالبيت الأبيض عشية القمة التى دعا إليها الرئيس الأمريكى باراك أوباما فى كامب ديفيد بولاية ماريلاند لبحث العديد من الملفات من بينها الاتفاق الإطارى المبرم مع إيران بشأن برنامجها النووى المثير للجدل.
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