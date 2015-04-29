مقتل 30 داعشيًا فى قصف جوى عراقى بمدينة الرمادى

قصف طيران القوة الجوية العراقية مواقع لتنظيم (داعش) فى الرمادى مركز محافظة الأنبار، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 إرهابيا وتدمير لورى مفخخ كان معداً لاستهداف القوات الأمنية العراقية.

ونفى قائد عمليات الأنبار بالوكالة اللواء الركن محمد خلف ما تردد عن تعرضه لإصابة خلال عملية عسكرية بالرمادي.. وقال "إن الأنباء التى تناقلتها بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعى التى تحدثت عن إصابتى خلال معارك الصوفية عارية عن الصحة، وأن الهدف من هذه الشائعات كسر معنويات المقاتلين فى ساحات المعركة".

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