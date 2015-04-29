"على عهدة الأجانب".. علاج سرطان الغدد الليمفاوية يسبب الإصابة بأمراض القلب

على الرغم من أن علاج سرطان الغدد الليمفاوية يمكنه صد السرطان القاتل، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاج الكيميائى والإشعاعى يجعل المرضى عرضة للإصابة بأمراض القلب فى وقت لاحق.>وقال فريق البحث بقيادة فلورا فان ليوين من معهد السرطان الهولندى فى أمستردام، فى التقرير الذى نشر على الإنترنت 27 أبريل فى مجلة JAMA بقسم الطب الباطنى، إن الأطباء والمرضى يجب أن يكونوا على بينة من الخطر المتزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى جميع مراحل الحياة.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإنه يتم تشخيص أكثر من 9000 شخص بسرطان الدم المعروف باسم سرطان الغدد الليمفاوية فى كل عام.

• الوفاة بسبب سرطان الغدد الليمفاوية

>وأوضح الباحثون أنه فى حين أن سرطان الغدد الليمفاوية الآن قابل للعلاج للغاية، لكن هناك أكثر من 1100 من الأمريكيين ما زالوا يموتون من المرض سنويًا، حيث إن المرض يصيب الأشخاص عادة فى وقت مبكر من الحياة، ويكون أكثر شيوعًا فى سن 20 عامًا.

وقد ربطت الأبحاث بين علاج سرطان الغدد الليمفاوية وإرتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، وربما يعود ذلك إلى الأضرار الناجمة عن العلاج الإشعاعى والعلاج الكيميائى.