أخبار عاجلة

فيسبوك تعلن إجراءات جديدة لمنع تداول محتويات إباحية بدوافع انتقامية -
ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم -
إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بأبوقرقاص -
"البيئة" تُسجل دولفين شبيه الحوت القاتل (أوركا) على ساحل خليج العقبة -
مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة -
ضبط طالب انتحل صفة ضابط بالدقي.. والمتهم: "كنت بتفسح" -
المفوضين تحجز دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزي للمحاسبات للتقرير -
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

"على عهدة الأجانب".. علاج سرطان الغدد الليمفاوية يسبب الإصابة بأمراض القلب

Google+ Print
"على عهدة الأجانب".. علاج سرطان الغدد الليمفاوية يسبب الإصابة بأمراض القلب "على عهدة الأجانب".. علاج سرطان الغدد الليمفاوية يسبب الإصابة بأمراض القلب
على الرغم من أن علاج سرطان الغدد الليمفاوية يمكنه صد السرطان القاتل، لكن كشفت دراسة علمية حديثة أن العلاج الكيميائى والإشعاعى يجعل المرضى عرضة للإصابة بأمراض القلب فى وقت لاحق.
>وقال فريق البحث بقيادة فلورا فان ليوين من معهد السرطان الهولندى فى أمستردام، فى التقرير الذى نشر على الإنترنت 27 أبريل فى مجلة JAMA بقسم الطب الباطنى، إن الأطباء والمرضى يجب أن يكونوا على بينة من الخطر المتزايد للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية فى جميع مراحل الحياة.

ووفقًا لجمعية السرطان الأمريكية، فإنه يتم تشخيص أكثر من 9000 شخص بسرطان الدم المعروف باسم سرطان الغدد الليمفاوية فى كل عام.

• الوفاة بسبب سرطان الغدد الليمفاوية
>وأوضح الباحثون أنه فى حين أن سرطان الغدد الليمفاوية الآن قابل للعلاج للغاية، لكن هناك أكثر من 1100 من الأمريكيين ما زالوا يموتون من المرض سنويًا، حيث إن المرض يصيب الأشخاص عادة فى وقت مبكر من الحياة، ويكون أكثر شيوعًا فى سن 20 عامًا.

وقد ربطت الأبحاث بين علاج سرطان الغدد الليمفاوية وإرتفاع خطر الإصابة بأمراض القلب، وربما يعود ذلك إلى الأضرار الناجمة عن العلاج الإشعاعى والعلاج الكيميائى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365