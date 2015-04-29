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الكشافة السعودية تختتم مشاركتها في لقاء «المفوضون الدوليون العرب»

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    اختتمت جمعية الكشافة العربية مشاركتها في لقاء "المفوضون الدوليون العرب" الذي استضافته جمعية الكشافة السودانية بمشاركة الدول الأعضاء بالمنظمة الكشفية العربية، حيث نوقشت في اللقاء العديد من المحاور، ومن أهمها الجانب الإثرائي حيث تبادل القادة المشاركون الخبرات والممارسات الأفضل في التفويض الدولي، والجانب التنويري، والذي قدمت فيه الأمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية الإستراتيجية الكشفية العالمية المعروفة ب"رؤية 2013" والإستراتيجية الكشفية العربية 2016-2020 وعملية الانتقال من الأولويات السباعية في الثلاثية الجارية إلى الأولويات العربية الثمانية المتناغمة مع الأولويات العالمية الجديدة الستة، إضافة للتنوير بالقرارات الثمانية عشر التي أقرها المؤتمر الكشفي العالمي الأربعون الذي استضافته سلوفينيا.

وتناول اللقاء محور تعزيزى للشراكات، حيث تم الالتقاء بشركاء نجاح الكشافة السودانية، ومناقشة الجانب التمكينى المتعلق بإثراء دليل المفوضين الدوليين العرب في نسخته الأخيرة، كما تناول اللقاء الجانب المتعلق بإكمال جاهزية الجمعيات الكشفية العربية للمشاركة في التجمعات الكشفية العربية والعالمية الكبرى كالمخيم الكشفي العربي ال31 بالأردن والجامبوري العالمي ال 23 باليابان.

كما قام المشاركون بعصف ذهني حول سبل تنشيط وتعزيز التعاون العربي الأوربي، والعربي الأفريقي، والعربي العربي. وقد تعرف المشاركون في اللقاء على الحضارة والثقافة والمعالم البارزة التي تتمتع بها العاصمة السودانية حيث شاهدوا مقرن النيلين الأزرق والأبيض بالقرب من جزيرة توتي، وزيارة الأماكن الشعبية والحضرية، وأهم المرافق التاريخية ومنها أهرامات البجراوية، والمدينة الملكية، وزيارة مدينة شندي عروس ولاية نهر النيل.

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