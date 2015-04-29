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ملك السعودية يعين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد ويعفي الأمير مقرن

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ملك السعودية يعين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد ويعفي الأمير مقرن ملك السعودية يعين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد ويعفي الأمير مقرن

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بإعفاء الأمير مقرن بن عبد العزيز من ولاية العهد بناءا على طلبه وتعيين الأمير محمد بن نايف وليا للعهد.

وأصبح الأمير محمد بن نايف أول حفيد للملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة يعين وليا للعهد.

وذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن الملك سلمان أصدر حزمة من الأوامر الملكية تضمنت أيضا تعيين الأمير محمد بن سلمان وليا لولي العهد.

وقالت الوكالة إن الملك سلمان أصدر أمرا جاء فيه "بعد الإطلاع على كتاب صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود المؤرخ في 10 / 7 / 1436هـ ، المتضمن رغبة سموه في إعفائه من ولاية العهد فقد قررنا الاستجابة لرغبة سموه بإعفائه من ولاية العهد".

كما اختار الملك سلمان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولياً لولي العهد ونائباً لرئيس مجلس الوزراء وزيراً للدفاع ورئيساً لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وتتضمن حزمة الأوامر الملكية أيضا، تعيين عادل الجبير، سفير السعودية في واشنطن، وزيرا للخارجية خلفا للأمير سعود الفيصل.

" الجيل الأول"

وكان الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود قد عين وليا للعهد في يناير / كانون الثاني الماضي بعدما خلف أخاه سلمان الملك الراحل عبد الله في سدة الحكم.

وينتمي مقرن، وهو في أواخر العقد السابع من العمر، إلى الجيل الأول من أبناء مؤسس الدولة السعودية الحديثة الملك عبد العزيز شأنه شأن الملكين الراحل والحالي.

وقد أعفي من منصبه كرئيس لجهاز الاستخبارات السعودية في يوليو/ تموز 2012. واعتبر الكثير من المراقبين حينها أن هذه الخطوة ستقلل من مكانة الأمير.

لكن الملك الراحل عبد الله عينه في فبراير / شباط وليا لولي العهد حينها سلمان.

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