أخبار عاجلة

فيسبوك تعلن إجراءات جديدة لمنع تداول محتويات إباحية بدوافع انتقامية -
ضبط 20 مليون صاروخ ألعاب نارية داخل 10 ورش تصنيع بالفيوم -
إزالة 7 حالات تعد على أراض زراعية بأبوقرقاص -
"البيئة" تُسجل دولفين شبيه الحوت القاتل (أوركا) على ساحل خليج العقبة -
مصدر: 9 مصابين بحادث محور كرداسة بينهم ضابط بالقوات المسلحة -
ضبط طالب انتحل صفة ضابط بالدقي.. والمتهم: "كنت بتفسح" -
المفوضين تحجز دعوى إلزام البرلمان بإعلان تقارير المركزي للمحاسبات للتقرير -
مصر تتقدم والبرازيل تعود للصدارة في التصنيف العالمي للفيفا -
الأخبار - تفاصيل إجتماع مجلس الوزراء اليوم لبحث خطط تطوير التعليم -
آخرهم زوجة «الشيخ» بـ«تسمم الحمل».. لاعبون أفجعهم الموت في أقرب ذويهم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

نص الأمر الملكي لتعيين عادل الجبير وزيرًا للخارجية السعودية

Google+ Print
نص الأمر الملكي لتعيين عادل الجبير وزيرًا للخارجية السعودية نص الأمر الملكي لتعيين عادل الجبير وزيرًا للخارجية السعودية


> أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بتعيين عادل بن أحمد الجبير وزيرًا للخارجية، حيث أتى الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء ، «بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 163
> التاريخ: 10 / 7 / 1436هـ

بعون الله تعالي
> نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
> ملك المملكة العربية السعودية
> بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .
> وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .
> وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .
> وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 161 ) بتاريخ 10 / 7 / 1436هـ.
> أمرنا بما هو آت :
> أولاً: يعين معالي الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية.
> ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .
> سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

وزراء كهرباء السعودية والإمارات وقطر يصلون القاهرة

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

حدث في السعودية: اكتشاف «لمبة كهربائية» في بطن مريض موجودة منذ 10 سنوات

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

الوليد ابن طلال يبيع مشروعا للجيش المصرى في صفة سرية تامة والصحافة السعودية تكشف التفاصيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل

السعودية تقدم إغراءات للمقيمين المصريين مقابل الرحيل