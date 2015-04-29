نص الأمر الملكي لتعيين عادل الجبير وزيرًا للخارجية السعودية



> أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خادم الحرمين الشريفين، قرارًا بتعيين عادل بن أحمد الجبير وزيرًا للخارجية، حيث أتى الأمر الملكي، الذي نشرته وكالة الأنباء السعودية، «بسم الله الرحمن الرحيم

الرقم: أ / 163

> التاريخ: 10 / 7 / 1436هـ

بعون الله تعالي

> نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

> ملك المملكة العربية السعودية

> بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90 ) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ .

> وبعد الاطلاع على نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي رقم ( أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ .

> وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 68 ) بتاريخ 9 / 4 / 1436هـ .

> وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم ( أ / 161 ) بتاريخ 10 / 7 / 1436هـ.

> أمرنا بما هو آت :

> أولاً: يعين معالي الأستاذ / عادل بن أحمد الجبير وزيراً للخارجية.

> ثانياً: يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه .

> سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».