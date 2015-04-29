بالصور.. حفل تأبين "الخال" بثقافة الإسماعيلية "ليلة فى حب الأبنودى"

شهدت قاعة الأنشطة بقصر ثقافة الإسماعيلية، أمس الأربعاء، حفل تأبين الخال عبد الرحمن الأبنودى، والذى شارك فيه نخبة من المثقفين والكتاب وأصدقاء الخال وشارك فى تنظيم الليلة ملتقى الإسماعيلية للفكر والحوار ومجموعة نبنى مصر h2h أسامة العربى وراجية احمد حيث تم عرض فيلم وثائقى عن أهم اللقطات المؤثرة فى مشوار الخال من خلال حلقات تليفزيونية حديثة وقديمة بالإضافة إلى مجموعة من الصور التى تم التقاطها للخال فى مناسبات مختلفة.

وأدار اللقاء الكاتب على زايد والذى استعرض فى بداية اللقاء مشوار الخال ومدى تأثير إبداعاته على الأجيال المختلفة مؤكدا على مواقفه الوطنية وحبة لمصر الذى تجلى فى العديد من الدواوين الشعرية والأغانى الوطنية التى مازالت تردد.

وأشار زايد إلى أن الأبنودى سيظل فى وجدان الشعب المصرى والعربى لسنوات عديدة قادمة لأصالة إبداعه وارتباط منتجه الإبداعى بأفراح وأحزان مصر.

وقدم المهندس صلاح حجاج شرحا تفصيليا عن مسقط رأس الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودى فى أبنود قنا وعلاقة الأبنودى بأهل بلدته وتخليد الأبنودى بإطلاق اسم شارع كان يسمى بشارع كلاحين أبنود باسم شارع الأبنودى أثناء حياته، وهو نفس الشارع الذى يقع فيه متحف السيرة الهلالية الذى أقامة الخال الأبنودى فى أبنود منذ سنوات وكان من المفترض أن يتم افتتاحه خلال الأيام القادمة إلا أن وفاة الأبنودى أخرت افتتاحه.

ودعا حجاج المثقفين والكتاب إلى تنظيم زيارة إلى محافظة قنا وابنود وقفط والكرنك بالأقصر تلك المناطق التى شهدت نشأة أهم شعراء مصريين وهم الأبنودى وأمل دنقل ويحى الطاهر عبدالله.

وأشار الروائى الدكتور إيمان يحى إلى أن الخال الأبنودى قدم الكثير لمصر من إبداعات صنعت الوجدان المصرى وان مواقفه السياسية كانت تصب فى حب مصر منذ المشروع الناصرى وبرغم أنه اعتقل فى هذه الفترة إلا أنة لم يكره عبد الناصر ومعظم ابداعتة كانت نتاج المشروع الناصرى بداية من الزحمة وجوابات حراجى القط وغيرها.

وتم تقديم العديد من الفقرات الشعرية وقصائد الأبنودى ومنها قصيدة موال النهار التى قدمها الشاعر إبراهيم ابوالعباس وقدمت الشاعرة الصغيرة فاطمة جمال قصيدة ياعنكبوتة وشارك من اسرة الأبنودى ابنة شقيقته آمال يوسف.

وأشرف على الاحتفالية المحاسب مسعد حسن على والمهندس والشاعر خالد خليل وحضرها الدكتور حمزة السروى وكيل كلية اداب قناة السويس، والدكتور احمد حسنى ياقوت والكاتب عبد الغنى الجندى والسيدة منى الديب إحدى القيادات الوفدية النسائية بالإسماعيلية والمستشار عبد القادر هاشم والمهندس محمد حسنى والشاعر احمد إسماعيل والمهندس حسام رضا والمحاسب حسام شلبى وشريف عمارة وعدد من شباب الإسماعيلية والشعراء والكتاب.

كما ساهم الزميل جمال حراجى بنبذة مختصرة حول علاقته بالخال منذ أواخر الثمانينيات وحتى وفاته.



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الدكتور إيمان يحيى أثناء كلمته



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جانب من الحضور



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الكاتب على زايد يقدم اللقاء



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بروفيل الاحتفالية للخال