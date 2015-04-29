بالصور.. جامعة قناة السويس تُكرّم علمائها فى عيد العلم

قال الدكتور ممدوح غراب، رئيس جامعة قناة السويس: إنه بالعلم وبالشباب تحيا مصر وهذا ليس شعارا نرفعه بل واقع فعلى يطبق على أرض جامعة قناة السويس من خلال تطبيق خطة للنهوض بالبحث العلمى والعملية التعليمية كان من نتاجها ما نصل إليه من تقدم كل يوم، ويأتى اهتمام الجامعة بشبابها الباحثين والمتفوقين لإيمانها أنهم الأمل والقاطرة التى تدفع الوطن إلى الأمام وأنهم الرهان الحقيقى لتقدم مصر.

وأشار رئيس الجامعة إلى أنه من أجل هذا جاء هذا اليوم والذى يحمل اسم عيد العلم ويوم الوفاء ... نعم يوم الوفاء لمن أعطوا وقدموا الكثير لصالح هذا البلد، الذى يستحق أن نقدم أرواحنا فداء له وليحيا حياة كريمة... يوم الوفاء لكل من زرع ورسخ القيم والعلم فى نفوس أولادنا، ليسيروا على نهجهم لرخاء وتقدم الوطن.

وأكد رئيس الجامعة أنه يوم التكريم للعلماء وللشباب المبدعين المتفوقين فى علومهم... وأنه لتقليد جميل نشجعه ونحرص على إقامته ودعمه ونسعد بزيادة الأعداد كل عام.

وتابع رئيس الجامعة.. فاليوم نكرم ما يقرب من 500 من الحاصلين على درجتى الماجستير والدكتوراه والحاصلين على جوائز تقديرية وتشجيعية، وأيضا أسماء المتوفين ومن بلغوا سن التقاعد تقديرا لجهودهم وعطائهم لسنوات عديدة ورفع اسم وقيمة الجامعة.

جاء ذلك أثناء الاحتفالية التى نظمتها الجامعة بمناسبة عيد العلم أمس الأربعاء.

>من جانبه قال الدكتور كمال شاروبيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لقد شهدت جامعة قناة السويس فى الآونة الأخيرة نهضة تعليمة وبحثية كبرى، جعلتها فى طليعة الجامعات المصرية والعربية، ويرجع ذلك لاهتمامها بالعلم والعلماء باعتبارهم أهم روافد التقدم.

وأشار شاروبيم إلى أن الجامعة تتوج بثمرة جهدها بتكريم نخبة متنوعة من المتميزين علميا والمتفوقين فى مناحى الحياة الجامعية والبحثية، وممن أعطوا الجهد والوقت والعرق من أجل رفعة الجامعة فتكريمهم اليوم يعد نبراسا وقدوة لأجيال قادمة، وليعلموا أن الجامعة تعتز وتفتخر بكل من يساهم فى رفع اسمها واسم بلده لأن الجهد فى نهضة البحث العلمى يأتى محصلته فى خدمة المجتمع المحلى وإيجاد الحلول لمشكلات قد تواجهه وتتبناها الجامعة.. ولهذا تحرص الجامعة على هذا التكريم كل عام.

وشرح الدكتور شاروبيم: إننا نحتفل بالوفاء لمن أعطوا وساهموا بكل غال من أجل جامعتهم، وتقديرا لهذا العطاء تكرم الجامعة عددا من أبنائها المخلصين، الذين وصلوا السن القانونية بعد رحلة عطاء كبيرة، وعددا ممن حصلوا على جوائز تقديرية وتشجيعية، ونكرم أسماء من رحلوا عن عالمنا بعد كفاح واجتهاد لرفعة الجامعة .



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الدكتور ممدوح غراب أثناء الاحتفالية



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منصة الاحتفال بعيد العلم



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الدكتور ممدوح غراب يكرم إحدى الحاصلات على درجة علمية



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صورة جماعية للمكرمين مع رئيس الجامعة



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قيادات الجامعة أثناء الاحتفال