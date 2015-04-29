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بالصور..ختام فعاليات مسابقة صوت وطن لاكتشاف المواهب بسوهاج

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اختتم أمس حزب مستقبل وطن، أمانة محافظة سوهاج، فعاليات مسابقة صوت وطن لاكتشاف الموهوبين فى الشعر والغناء والعزف والتمثيل على مستوى المحافظة .

وفاز فى المسابقة بموهبة التمثيل مصعب صبرى وفى العزف مصطفى طلعت، وفى الشعر مينا عونى، وفى الغناء مصطفى محمد، وبذلك سوف يتم تصعيدهم على مستوى الجمهورية لمنافسة باقى المحافظات.

يذكر أن المسابقة يرعاها الفنان الكبير محمد صبحى، والفائز بالمركز الأول بها سوف يحصل على مبلغ مالى قيمته 10 آلاف جنيه.

من جانبه قال أحمد الطاهر أمين التنظيم فى الحزب، أنهم هدفهم بناء كوادر فنية جديدة فى المحافظة لرفع الحس الفنى والثقافى لأبناء محافظة سوهاج.

كما صرح احمد عصام أمين العمل الجماهيرى بالمحافظة أن هدفنا تنمية وعى الشباب فى صعيد وفتح فرص حقيقية لهم لإظهار مواهبهم.

متسابق أثناء الإلقاء -اليوم السابع -4 -2015
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متسابق أثناء الإلقاء

جانب من المسابقة -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من المسابقة

جانب من الحضور -اليوم السابع -4 -2015
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جانب من الحضور

صور تذكارية أثناء المسابقة -اليوم السابع -4 -2015
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صور تذكارية أثناء المسابقة

ختام المسابقة -اليوم السابع -4 -2015
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ختام المسابقة

صور جماعية بعد المسابقة -اليوم السابع -4 -2015
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صور جماعية بعد المسابقة

الحفل الختامى -اليوم السابع -4 -2015
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الحفل الختامى


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