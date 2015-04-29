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وزير الرى: افتتاح متحف النيل بأسوان فى احتفالية كبرى الشهر القادم

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وزير الرى: افتتاح متحف النيل بأسوان فى احتفالية كبرى الشهر القادم وزير الرى: افتتاح متحف النيل بأسوان فى احتفالية كبرى الشهر القادم
يفتتح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، الشهر القادم متحف النيل بأسوان، فى احتفالية كبرى بمدينة أسوان تتزامن مع ذكرى تحويل مجرى النيل لبناء السد العالى.

أعلن الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن سفراء الدول الأفريقية أعلنوا موافقة بلادهم على المشاركة بمقتنيات فى متحف النيل، مشيرًا إلى أنه تم تحديد طابق خاص لدول حوض النيل داخل المتحف، تعبيرًا عن مكانتها فى قلب ومكانة مصر فى قلب حوض النيل.

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى المصرى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن المتحف يتكون من 3 أدوار، يطل على نهر النيل، ويضم مئات الصور والمعروضات التى تحكى تاريخ النيل والمشروعات المصرية التى أقيمت عليه، كما يوضح تطور أعمال الرى وأدواته منذ عصر محمد على.
> ويعرض خرائط وتصميمات إنشاءات وزارة الرى من القناطر الخيرية وحتى المحطة العملاقة للرى بتوشكى مرورًا بالسد العالى، وأيضًا وثائق بناء السد العالى والأدوات التى استخدمها المهندسون، والصور والأفلام التسجيلية تجسد مراحل بنائه، ولوحة تذكارية من الرخام تضم أسماء الشهداء من مهندسين وفنيين وعمال، وصممت واجهة وبواباته المتحف من جرانيت أسوان الوردى، ونقش عليها باللغة الفرعونية القديمة "مصر هبة النيل".


> وزير الرى فى أسوان لمتابعة سير العمل بمشروع توشكى وتفقد "متحف النيل"
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>"الرى": تغير اسم المتحف الجديد بمدينة أسوان للتقارب مع دول حوض النيل

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