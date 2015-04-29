مطالبة بنقل موقف كفر الشيخ العام لتخفيف الزحام والتكدس اليومى

أكد أشرف السعيد صحصاح عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية أنه طالب الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ بنقل الموقف العمومى لكفر الشيخ لسيارات الأجرة لمكان قريب من ميدان الملك عبد الله بن عبد العزيز أو موقع آخر، بعيداً عن شرق مدينة كفر الشيخ الموقع الحالى، تخفيفاً للضغط والزحام الشديد الذى يشهده الموقف يومياً خاصة فى الصباح.

وأضاف صحصاح أن المحافظة ستستفيد من الموقع الحالى بعمل مولات أو منطقة تجارية كبرى أو مشاريع صغيرة أو متناهية الصغر أو ما شابه ذلك ومن خلال طرحها بالمزاد ستجلب للمحافظة مليارات الجنيهات، تكفى لإقامة الموقف الجديد وتدر دخلاً شهرياً للمحافظة لينتعش صندوق الخدمات بالمحافظة من جديد.

وتابع صحصاح يمكن من خلال نقل الموقف فتح باب تراخيص التاكسى الأجرة التى وصل سعر اللوحة المعدنية لها فى السوق السوداء لـ200 ألف جنيه كما يمكن فتح باب التصاريح لـ"نمر جديدة" بـ100 ألف جنيه وتوزع التراخيص الجديدة على مدن المحافظة ومدينة كفر الشيخ، ما يجلب ملايين الجنيهات لصندوق الخدمات بالمحافظة.